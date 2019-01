New York - Niedrigere Steuern und florierende Finanzmarktgeschäfte haben der US-Investmentbank Morgan Stanley im vergangenen Jahr glänzende Ergebnisse beschert. Der Überschuss stieg verglichen mit dem Vorjahr um 43 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar (7,6 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Donnerstag in New York mitteilte. Die Erträge kletterten um sechs Prozent auf 40,1 Milliarden Dollar.

"2018 haben wir Rekorde bei Erlösen und Gewinn erreicht ...

