Asiens einflussreichste Agile-Konferenz findet vom 17.-24. März in Bengaluru (Indien) statt



Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Die Agile Alliance hat Agile India 2019 und das Konferenzprogramm.



Informationen zur Agile Alliance



Die Agile Allianceist eine gemeinnützige Organisation, welche die im Agile Manifesto dargelegten Konzepte der Agile-Softwareentwicklung fördert. Mit mehr als 50.000 Mitgliedern und Abonnenten rund um den Globus wird die Agile Alliance von den Prinzipien der Agile-Methodologie und dem Mehrwert für Entwickler, Unternehmen und Endbenutzer getragen. Die Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen, um die weltweite Agile Community zusammenzubringen. Agile India 2019 findet vom 17.-24. März im Sheraton Grand Bangalore Hotel in Bengaluru (Indien) statt.



OTS: Agile Alliance newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114198 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114198.rss2



Pressekontakt: für Medien Pam Hughes Marketing Chief, Agile Alliance Logo - https://mma.prnewswire.com/media/161703/agile_alliance_logo.jpg