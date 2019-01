Großbritanniens Premierministerin Theresa May muss nun unter enormem Zeitdruck versuchen, ihr Land vor dem chaotischen No-Deal-Brexit zu bewahren. Aber hat sie das Zeug dazu?

Guy Verhofstadt, Chef der Liberalen im EU-Parlament, sagte es klipp und klar: Die britischen Parteien im Unterhaus müssen aus ihren Schützengräben herauskommen, endlich eine gemeinsame Position entwickeln und der EU deutlich machen, was sie eigentlich wollen. Bisher wisse man in Brüssel nämlich nur, was die Mehrheit ablehne. Neue Versuche, durch weitere Verhandlungen zwischen London und Brüssel aus der Sackgasse zu kommen, in die sich Großbritannien nach der Ablehnung des EU-Scheidungsabkommens hineinmanövriert hat, ergeben nur dann Sinn, so der Belgier. "Bitte, bitte, bitte, sagt uns endlich, was ihr erreichen wollt", brachte es der CSU-Politiker und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, auf den Punkt.

Die Londoner "Times" berichtete, in Brüssel würden Pläne geprüft, den Brexit um mehrere Monate zu verschieben. Voraussetzung sei aber: "Großbritannien muss mit einem Plan kommen". Der Ball liegt also erst einmal in London. Denn nachdem das Unterhaus am Dienstag dem von Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen den Todesstoß versetzt hatte und die Regierungschefin mit knapper Mehrheit Dienstagabend ein Misstrauensvotum für sich entschied, muss nun schleunigst eine konsensfähige Alternativlösung für den 585 Seiten dicken Vertragsentwurf her.

Bis Montag, 21. Januar, hat die Regierungschefin Zeit, um einen Plan B vorzulegen. Über den soll am 29. Januar im Parlament abgestimmt werden - nur zwei Monate vor dem vereinbarten Brexit-Termin. Somit bleiben May nur acht Tage, um eine Mehrheit der Abgeordneten für ihren Plan zu gewinnen.

Was also muss May jetzt tun, um einen Vorschlag zu konzipieren, der Chancen hat, angesichts der massiven Vorbehalte von Euroskeptikern und Europafreunden in ihrer eigenen Partei und bei der Opposition über die parlamentarischen Hürden zu kommen aber gleichzeitig auch den Ansprüchen der EU zu genügen? Leicht wird das nicht, schließlich hatte es 17 Monate und einige lange Verhandlungsnächte gedauert, bis im November der ursprüngliche Entwurf fertiggestellt war. Stein des Anstoßes ist vor allem die Grenzfrage in Nordirland und die umstrittene Auffanglösung, der "Backstop", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...