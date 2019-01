In Bayern arbeiten die Räumdienste seit Wochen im Dauerbetrieb. Für eine Branche, der milde Winter immer mehr zu schaffen machen, ist zumindest das eine gute Nachricht.

Gesperrte Straßen, geschlossene Schulen, Katastrophenfall in fünf Landkreisen: Seit Anfang Januar halten Schneemassen die Menschen in Teilen Bayerns in Atem. Freiwillige haben mehr als tausend Häuserdächer von der Schneelast befreit, Winterdienste sind im Dauereinsatz - und mancher Unternehmer frohlockt.

Denn wer räumen will, braucht entsprechendes Gerät. Dass die Winter hierzulande immer milder werden, drückt aufs Geschäft der Hersteller von Schippen, Fräsen, Schneepflügen und Salzstreuern. In der Branche ist von einem schrumpfenden Markt die Rede. Das Schneechaos im Süden wirkt da wie ein winterliches Konjunkturpaket.

Erste Anzeichen liefert das Ersatzteilgeschäft. "Wir merken einen Effekt", heißt es in der Geschäftsführung des Maschinenbauers Tuchel im Münsterland, der Schneeräumschilde für Räumfahrzeuge produziert. Etliche der 64 Mitarbeiter machten zurzeit Überstunden.

Ähnliches berichtet der in der derselben Region ansässige Konkurrent bema. Bedarf bestehe derzeit vor allem an den Schürfleisten aus Kunststoff, erzählt Verkaufsberater Stephan Brunneke. Die verschleißen auf Asphalt. Per Spedition liefere man derzeit fünfzig Prozent mehr Teile als üblich nach Bayern.

Frank Diedrich vom europäischen Verband der ...

