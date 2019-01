Zürich - Salesforce, weltweit führender Anbieter von CRM-Lösungen, präsentierte im Rahmen der Einzelhandelsmesse NRF 2019: Retail's Big Show (https://www.salesforce.com/campaign/nrf/), die derzeit in New York stattfindet, Neuerungen für die Commerce Cloud. Unternehmen können damit Künstliche Intelligenz, die visuelle Suche, Verfügbarkeitsinformationen und weitere Features integrieren, um neuartige Einkaufsmöglichkeiten zu schaffen und ihren Kunden innovative Einkaufserlebnisse an jedem Kontaktpunkt zu bieten - ob an Sprachschnittstellen, in mobilen und sozialen Apps, im Ladenlokal oder in smarten Produkten.

Kundenverhalten verändert den Handel

Verbraucher wollen heute jederzeit und überall auf Produkte und Dienstleistungen zugreifen. Viele nutzen Fitness-Tracker und digitale persönliche Assistenten, mit Marken sind sie über soziale Netzwerke, Marketing-E-Mails, Chatbots und den Kundendienst laufend in Kontakt. Sie erwarten, dass sie die Produkte und Services, die sie benötigen, zur richtigen Zeit empfohlen bekommen und sofort beziehen können. Marken benötigen daher agile und flexible Methoden, um vorherzusagen, wo ihre Kunden als nächstes Produkte suchen oder einkaufen.

Unternehmen wollen demnach zwar ein intelligentes, einfaches Einkaufserlebnis auf jedem Kanal schaffen, haben jedoch keine zentrale Plattform, die ihnen die nötige Agilität und Flexibilität bietet. Eine Studie von Salesforce und Deloitte (https://www.salesforce.com/blog/2018/03/retail-renaissance-new-data.html) zeigt, dass Einzelhändler durchschnittlich 39 verschiedene Systeme zur Kundenbindung einsetzen, ob am Point of Sale, über mobile Kanäle, Call Center, E-Mail-Marketing, soziale Medien oder weitere. Weil Kunden für einen Kauf dennoch den herkömmlichen Weg über den Online-Shop gehen müssen, besteht das Risiko, sie zu verlieren, wenn sie zunächst über einen bestimmten Kanal begeistert wurden und diesen zum Einkaufen dann aber wechseln müssen.

Die erweiterte Salesforce Commerce Cloud Plattform besteht aus leistungsstarken APIs, Plattformdiensten und Entwicklerwerkzeugen, mit denen Unternehmen intelligente Einkaufserlebnisse in jeden Kontaktpunkt integrieren können, um ihr Wachstum zu fördern.

Die wichtigsten Commerce Cloud Neuerungen im Überblick

Einstein KI-gestütztes E-Commerce und visuelle Suche auf allen Kanälen

Einstein Recommendations API: Händler erweitern damit auf Einstein basierende Produktempfehlungen über ihren Webshop hinaus. Mit intelligenten Empfehlungen in mobilen Apps, ...

