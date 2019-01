Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen DGAP-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen 17.01.2019 / 16:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA: Öffentliches Aktienrückkaufangebot erfolgreich abgeschlossen Bad Teinach-Zavelstein, 17. Januar 2019 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA hat ihr freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 285.000 Stammaktien (ISIN: DE0006614001) zu je 17,50 EUR pro Aktie abgeschlossen. Vom Start des Rückkaufangebots am 11. Dezember 2018 bis zum Ablauf der Annahmefrist am 9. Januar 2019, 12:00 Uhr (MEZ), wurden 481.293 Stammaktien zum Rückkauf eingereicht und somit das Kontingent von 285.000 Stammaktien überschritten. Die Annahmeerklärungen wurden daher anteilig mit einer Quote von rund 59,22 % berücksichtigt. Die Zuteilung wurde auf die Einzelkundenbestände vorgenommen und auf die nächste natürliche Zahl abgerundet. Durch den Aktienrückkauf hält die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA nunmehr 285.000 eigene Stammaktien, was einem Anteil von ca. 3,52 % des gesamten Grundkapitals (inkl. Vorzugsaktien, ISIN: DE0006614035) und ca. 4,81 % der Stammaktien entspricht. Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süddeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Gastronomie- und Spezialitätenmarken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger, Klindworth u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein umfassendes Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineralwasser, Heilwasser, Erfrischungsgetränke und Fruchtsäfte an. Mit 422 Mitarbeitern wurde im Geschäftsjahr 2017 ein Konzernumsatz von 142,1 Mio. EUR erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de. Kontakt Public Relations Petra Huffer T: +49 (0)6841 105-803 Finanz- und Wirtschaftspresse Dariusch Manssuri T: +49 (0)221 914097-5 E: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de 17.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Badstraße 41 75385 Bad Teinach-Zavelstein Deutschland Telefon: 07053 - 9262 0 Fax: 07053 - 9262 67 E-Mail: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de Internet: www.mineralbrunnen-kgaa.de ISIN: DE0006614001, DE0006614035 WKN: 661400, 661403 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart (Freiverkehr Plus) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 767225 17.01.2019 ISIN DE0006614001 DE0006614035 AXC0204 2019-01-17/16:06