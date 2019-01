Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morgan Stanley nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal sei für die US-Bank schwierig gewesen, schrieb Analyst Richard Ramsden in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Ergebnisse seien schwächer als erwartet. Auch der unveränderte Ausblick könnte einige Anleger enttäuschen./tih/la

ISIN US6174464486

