Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen besucht am Montag das Versorgungsbataillon 141 in Neustadt am Rübenberge.



Im Mittelpunkt des Besuchs steht die Übergabe von mehr als 100 Nachtsichtbrillen an die Soldatinnen und Soldaten der Very High Readiness Joint Task Force Land (VJTF(L) 2019, dem schnell verlegbaren Eingreifverband der NATO.



Um in den Einsätzen und einsatzgleichen Verpflichtungen einen optimalen Schutz zu gewährleisten, hat bei der Materialbeschaffung die persönliche Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten eine hohe Priorität. Neben Helmen und Schutzwesten gehören auch Nachtsichtbrillen dazu.



Nachtsichtbrillen, sogenannte Bildverstärkerbrillen, ermöglichen, sich bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen sicher im Gelände zu bewegen und erfolgreich zu kämpfen. Auch können die Soldatinnen und Soldaten mit der Nachtsichtbrille nachts Fahrzeuge ohne Beleuchtung fahren.



Das Versorgungsbataillon 141 gehört zur Panzerlehrbrigade 9. Die Soldatinnen und Soldaten sind dafür ausgebildet bei Landoperationen logistisch zu unterstützen. Angehörige des Versorgungsbataillons 141 sind zurzeit Kern des internationalen Unterstützungsbataillons der VJTF (L) 2019. Medienvertreter laden wir herzlich zu diesem Pressetermin am 21. Januar ein.



