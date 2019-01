Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morgan Stanley nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 US-Dollar belassen. Die Erträge der US-Bank seien im institutionellen Wertpapierhandel schwach ausgefallen und in der Vermögensverwaltung schwierig zu lesen, schrieb Analyst Brennan Hawken in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ersteres führte der Experte vor allem auf schlechte Geschäfte mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen (FICC) zurück./tih/la

