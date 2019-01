Wer eine neue Wohnung mietet, zahlte zwar auch 2018 mehr als im Vorjahr. Doch immerhin hat sich der Anstieg abgeschwächt. Bei den Kaufpreisen ist stattdessen keine Beruhigung in Sicht.

Die Neuvertragsmieten in den sieben größten deutschen Städten sind 2018 weiter gestiegen. Gemessen am Vorjahr hat sich der Zuwachs aber abgeschwächt, wie eine am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Analyse des Immobilien-Spezialisten Empirica zeigt. Demnach kletterten die Neuvertragsmieten in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Stuttgart im Schnitt um 4,2 Prozent.

Im Jahr 2017 hatte das Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...