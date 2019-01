Münster/Hamburg (ots) - Alexander von Schwerin tritt im Februar 2019 in die Geschäftsführung der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ein. Damit wird die DMM zukünftig von Malte Schwerdtfeger (Sprecher) seitens des Landwirtschaftsverlags Münster und Alexander von Schwerin seitens Gruner + Jahr geführt. Frank Stahmer scheidet aus der Geschäftsführung aus, um eine neue Führungsaufgabe bei Gruner + Jahr zu übernehmen.



Die in Münster ansässige DMM wurde 2016 gegründet und vereint Marken beider Verlagshäuser, darunter LANDLUST, EINFACH HAUSGEMACHT, ESSEN & TRINKEN, FLOW und LIVING AT HOME.



Stephan Schäfer, Produktchef Gruner + Jahr und Aufsichtsrat DMM: "Ich freue mich für die DMM, dass wir Alexander von Schwerin für die Geschäftsführung gewinnen konnten. Er hat in den vergangenen Jahren als Publisher und Verlagsleiter der News-Gruppe (STERN), der Wissens-Gruppe (GEO, P.M.) und der Food-Gruppe (ESSEN & TRINKEN) die jeweiligen Marken leidenschaftlich geführt, weiterentwickelt und neue Märkte erschlossen. Der DMM bieten sich vielfältige Marktchancen, die die neue Geschäftsführung mit Alexander von Schwerin kraftvoll angehen wird. Dafür wünsche ich den beiden viel Erfolg."



Hermann Bimberg, Geschäftsführer Landwirtschaftsverlag und Aufsichtsrat DMM: "Wir haben seit der Gründung der DMM viel erreicht. Das verdanken wir der bisherigen Geschäftsführung. Die Verlagsgruppe hat nicht nur sehr gute wirtschaftliche Ergebnisse geliefert, sondern auch substantielles Neugeschäft entwickelt. Diesen Weg wird die neu formierte Geschäftsführung konsequent weiterverfolgen."



Über die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):



Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Tochterunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX ®, LIVING AT HOME, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.



