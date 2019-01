Baden-Baden (ots) -



"betrifft: Droge Zucker? - Der Kampf gegen die süße Gefahr" / Mittwoch, 23. Januar 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Ist Zucker ein Krankmacher? Für Gesundheitsforscher steht fest: Der hohe Zuckerkonsum in modernen Gesellschaften ist eine der Hauptursachen für zahlreiche Erkrankungen. Zucker versteckt sich heute in zahlreichen Produkten und wird so oft auch unbewusst konsumiert - ein beachtliches Risiko für die Gesundheit. Die Dokumentation "betrifft: Droge Zucker? - Der Kampf gegen die süße Gefahr" von Hanspeter Michel schaut nach, was Lebensmittelindustrie, Gesetzgeber und die Konsumenten tun können, um Zucker im Essen zu reduzieren. Ausstrahlung am Mittwoch, 23. Januar, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.



Zuckersteuer oder freiwillige Reduktion?



Jahrzehntelang galt Zucker als harmloses Nahrungsmittel. Doch heute versteckt er sich in vielen Fertigprodukten in großen Mengen. Kuchen und Süßes, was früher nur sonntags auf den Tisch kam, wird tagtäglich konsumiert. Am schlimmsten aber sind Softdrinks, überzuckerte Getränke, deren Energiemenge der Körper nicht mehr verarbeiten kann und daher in Fett umwandelt. Die Folge sind Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen, Diabetes Typ 2. Wie kommen die Menschen wieder weg von der Zuckerschwemme in ihrer Ernährung? In Großbritannien etwa bremst eine neue Zuckersteuer den Konsum. Ihr Ziel ist die Bekämpfung der Fettleibigkeit - vor allem bei Kindern. Und in Deutschland? Auch die Bundesregierung plant eine Zuckerreduktionsstrategie, allerdings auf freiwilliger Basis. Reicht das?



"betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche



Die SWR Dokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen Geschichten Einzelner.



Sendetermin im SWR Fernsehen



"betrifft: Droge Zucker? - Der Kampf gegen die süße Gefahr", Mittwoch, 23. Januar 2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



