Viele deutsche Modefirmen kämpfen ums Überleben. Schuld ist nicht nur der Online-Boom, sondern auch hausgemachte Fehler, sagt Insolvenzverwalter Christian Gerloff. Warum 2019 das entscheidende Jahr für die Branche wird.

Herr Gerloff, in den vergangenen Jahren mussten zahlreiche Textilhändler ihre Läden schließen. Bekannte Marken kämpfen auch jetzt ums Überleben. Rechnen Sie 2019 mit weiteren Mode-Insolvenzen?Viele Unternehmen aus der Textilbranche agieren schon seit geraumer Zeit im Krisenmodus. Das betrifft sowohl Hersteller als auch Modehändler. Ob die Zahl der Insolvenzen in dem Bereich steigen wird, lässt sich noch nicht sagen. Aber klar ist: 2019 wird für viele Modehändler und -hersteller das entscheidende Jahr.

Warum kam es in den vergangenen Jahren zu vergleichsweise vielen Pleiten in der Branche?Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Der bekannteste ist sicherlich, dass der Onlinehandel den stationären Anbietern Umsatz wegnimmt. Das ist aus meiner Sicht aber nicht unbedingt der entscheidende Grund.

Sondern?Mode hat in Deutschland nicht mehr den Stellenwert, den sie in anderen Ländern einnimmt. Die deutschen Verbraucher geben ihr Geld offenbar lieber für andere Dinge aus. Dabei spielt auch eine gewisse Übersättigung eine Rolle. Während in anderen Weltregionen anlassbezogen ganze Outfits, oftmals sogar markenkonform, neu gekauft werden, erstehen die deutschen Kunden lieber Bekleidungsstücke, die sich flexibel kombinieren lassen. Hinzu kommt, dass schlicht zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...