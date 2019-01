Am Dienstag streikten Beschäftigte in der Flugsicherheitsbranche an acht deutschen Flughäfen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wird es vorerst keine weiteren Streiks geben.

Flugreisende müssen wegen des Tarifstreits in der Luftsicherheitsbranche vorerst keine weiteren Warnstreiks fürchten. Verdi signalisierte am Donnerstagabend Zuversicht auf baldige Einigung mit den Arbeitgebern. Bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 23. Januar in Berlin werde es daher keine weiteren Warnstreiks geben, teilte die Gewerkschaft in Berlin mit. "Wir haben uns zu einer Streikpause ...

