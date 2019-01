Berlin (ots) -



Innovative Reiseunternehmen sowie bekannte Abenteurer, Aktivisten und Wellness-Gurus in der Arena Berlin vom 8. bis 10. März 2019 - Motto: Travel different - Tickets ab sofort online erhältlich



Zukunftsweisende Messe für eine neue Generation von Reisenden: Nach dem erfolgreichen Start 2018 geht das Berlin Travel Festival vom 8. bis 10. März 2019 in der Arena Berlin in die zweite Runde. Unter dem Motto "Travel Different" vereint die offizielle Partnerveranstaltung der ITB Berlin Abenteurer und Entdecker mit den Marken von heute. Mit seinem Festivalcharakter und dem Fokus auf innovativen Unternehmergeist bildet die Veranstaltung die perfekte Ergänzung zu der seit mehr als 50 Jahren etablierten ITB Berlin, die traditionell unter dem Funkturm stattfindet



Inspirationen für die nächsten großen Abenteuer



Über 100 Aussteller präsentieren ihre neuesten Produkte, darunter wegweisende Marken wie Mercedes-Benz MYVAN (Content-Plattform für Van-Liebhaber), roadsurfer (Campervan Vermietung) und PiNCAMP by ADAC (Campingportal). Internationale Destinationen - vom Kaukasus bis nach Australien - sind ebenso vertreten wie die regionalen Ziele Südtirol, Sylt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Gleichfalls hat sich in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe Unternehmen angekündigt, die sich dem verantwortungsvollen Tourismus verschrieben haben, wie zum Beispiel Dr. Bronner's ALL-ONE!, COTOPAXI, Abury, Fairaway | Better Places Travel und Little Sun sowie Tentsile Tree Tents, Green Rooms und Feel the World Travel.



Ebenso wie die Aussteller orientieren sich auch die Veranstaltungen des Berlin Travel Festivals an den Trendthemen Nachhaltigkeit, digitale Vernetzung, Innovation und Community. Bekannte Speaker, Abenteurer, Aktivisten, Journalisten und Wellness-Gurus teilen ihre Erfahrungen in Vorträgen, Workshops, Master Classes und Filmvorführungen. Auftakt des Festivalprogramms bildet die Konferenz "Shop Shift - A Trend Lab for Creative Minds" am Freitag, 8. März. Bei dem eintägigen Symposium zeigen Experten Zukunftsstrategien im Reiseeinzelhandel auf - von der Omni-Channel-Präsenz bis hin zu zukunftsweisenden Markenerlebnissen.



Journalisten können sich am Freitag, 8. März bei einer Pressevorschau über das Konzept des Berlin Travel Festivals und über Aussteller-Highlights wie Südtirol, B Corp. und The Grand Hostels informieren. Im Anschluss findet eine Tour durch die Erlebnisflächen und den Campus statt. Die Online-Akkreditierung ist bereits jetzt für alle Medienvertreter unter www.berlintravelfestival.com/accreditation möglich.



Jetzt Tickets online bestellen



Tickets für das Berlin Travel Festival vom 8. bis 10. März 2019 in der Arena Berlin sind ab sofort unter www.berlintravelfestival.com/tickets online erhältlich. Privatbesucher können zwischen Familien- und Tagestickets sowie freiem Eintritt für weibliche Besucher, anlässlich des Internationalen Frauentages am Freitag, 8. März, wählen. Reiseprofis haben mit dem Fachbesucher-Ticket freien Zugang zur Konferenz "Shop Shift" und zum Wochenendprogramm des Festivals - Details zum Wochenendprogramm finden Sie unter www.berlintravelfestival.com/program. Fachbesucher und Aussteller der ITB Berlin haben an allen Tagen freien Eintritt.



Über das Berlin Travel Festival



Das Berlin Travel Festival ist ein einzigartiges Format, das neugierigen Abenteurern neue Reiseperspektiven eröffnet. Das von der I LOVE TRAVEL GmbH in Kooperation mit der ITB Berlin organisierte, dreitägige Festival vereint Menschen, Geschichten, Produkte und Marken mit dem gemeinsamen Ziel, die zukünftige Reiseplanung mit sozialem und ökologischem Bewusstsein anzugehen.



Kontaktdaten Presse Berlin Travel Festival



Informationen, Bilder und Interviewanfragen an: Anja Voparil anja@berlintravelfestival.com +49 170 542 4859 Kathrin Willhöft kathrin@berlintravelfestival.com +49 170 479 0535



Mehr Infos zum Berlin Travel Festival unter: www.berlintravelfestival.com.



