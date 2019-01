Wegen dem Haushaltsstreit verschiebt der US-Präsident eine Reise der Top-Demokratin. Die Aktion wirkt wie eine Revanche: Pelosi hatte Trump zuvor zur Vertagung einer Rede aufgefordert.

Reise-Stopp für Nancy Pelosi: Präsident Donald Trump verschiebt die Reise der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses nach Ägypten, Afghanistan und Brüssel. Ihre "siebentägige Exkursion" werde auf die Zeit nach dem teilweisen Regierungsstillstand verschoben, schrieb Trump am Donnerstag in einem Brief an Pelosi. Sie solle in Washington bleiben, um über Wege aus dem Shutdown zu verhandeln.

