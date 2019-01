SailPoint Technologies Holdings, Inc. (NYSE: SAIL), der Marktführer im Bereich betriebliches Identitätsmanagement, hat heute die Ernennung von Andrew Kahl zum Chief Customer Officer bekannt gegeben. In dieser Rolle wird Andrew für die Förderung eines ganzheitlichen Beratungskonzeptes für jeden SailPoint-Kunden verantwortlich sein und gleichzeitig die wachsende Post-Sale Partner-Community von SailPoint weiter unterstützen und erweitern. Er wird auch für die weltweite Leitung der SailPoint-Teams Kundenerfolg, Professional Services und Support übernehmen.

"Diese Ernennung unterstreicht unser starkes Engagement für eine erfolgreiche Partnerschaft zwischen unseren Kunden und SailPoint und ist ein wichtiger Schritt, da unser Kundenstamm bald Tausende von Kunden umfassen wird. In seiner Funktion wird Andrew uns helfen, unseren unermüdlichen Fokus auf das von unseren Kunden erwartete erstklassige Serviceangebot beizubehalten", so Mark McClain, CEO und Mitbegründer von SailPoint. "Der Erfolg unsere Kunden ist das Lebenselixir unseres Unternehmens und ich bin zuversichtlich, dass Andrew sich auch in seiner neuen Rolle weiterhin für dieses Ziel einsetzen wird."

Andrew verfügt über fundierte Erfahrungen beim Aufbau und der Leitung globaler, kundenorientierter Unternehmen und bei der Entwicklung von Strategien, die operative Spitzenleistungen und wirklich einzigartige Kundenerlebnisse fördern. In seiner letzten Funktion war er Senior Vice President und Geschäftsführer von Global Customer Success Services bei Juniper Networks. Davor leitete und entwickelte er über drei Jahre lang die Abteilung Customer Success Delivery bei NetApp und war 12 Jahre lang Mitbegründer und Leiter von CREDANT Technologies, bevor das Unternehmen von Dell übernommen wurde.

"SailPoint basiert auf einer Reihe von Kernwerten und einer Unternehmenskultur, die den Erfolg seiner Kunden absolut in den Mittelpunkt stellt", sagte Kahl. "Ich freue mich außerordentlich darauf, zur ‚Stimme des Kunden' im Führungsteam von SailPoint zu werden. Ich möchte auf dieser kundenorientierten Kultur aufzubauen, um so allen SailPoint-Kunden das bestmögliche Serviceangebot zu bieten."

SailPoint: The Power of Identity

SailPoint, der Marktführer im Bereich Identitäts-Governance für Unternehmen, macht Kunden auf der ganzen Welt die "Power of Identity" verfügbar. Die offene Identitätsplattform von SailPoint gibt Unternehmen die Möglichkeit, in neue Märkte einzusteigen, ihre Belegschaft zu bewerten, neue Technologien zu übernehmen, schneller Innovationen zu entwickeln und global wettbewerbsfähig zu sein. Als Pionier in der Branche und Marktführer im Bereich Identitäts-Governance bietet SailPoint Unternehmen mit komplexen IT-Umgebungen Sicherheit, operative Leistungsfähigkeit und Regelkonformität. SailPoint zählt die größten Unternehmen der Welt in einer Vielzahl von Branchen zu seinen Kunden, darunter: 7 der 15 größten Banken, 4 der 6 größten Krankenkassen und Managed-Care-Anbieter, 9 der 15 größten Sach- und Unfallversicherer, 5 der 13 größten Pharmaunternehmen und 11 der 15 größten Bundesbehörden.

