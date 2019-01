Halle (ots) - Die Personalprobleme beim Zugbetreiber Abellio in Sachsen-Anhalt werden bis zum Jahresende anhalten. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Zwar gebe es viele Bewerber, gerade Quereinsteiger, diese müssten aber erst ausgebildet werden, sagte Geschäftsführerin Carmen Maria Parrino dem Blatt. Weil 40 Lokführer fehlen, kommt es im sogenannten Dieselnetz in Sachsen-Anhalt seit Dezember zu Zugausfällen und Busnotverkehr. Die Geschäftsführerin räumte ein, dass Abellio sich teilweise bei der Personalplanung verschätzt habe.



