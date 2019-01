"Heilbronner Stimme" zu Mietpreissteigerungen:

"Eine Stadt ist kein Basar, der Wohnungsmarkt darf nicht der reinen kapitalistischen Lehre unterworfen werden - sonst droht wie in einigen Berliner Vierteln die Gentrifizierung, also die Luxussanierung zu Lasten der Altmieter. Die Politik ist gefordert, die Stadt als soziales Gebilde zu erhalten, in dem alle Bevölkerungsschichten vom Arbeitslosen bis zum Spitzenverdiener ihren Platz finden. Man muss nicht gleich nach Enteignung und Vergesellschaftung rufen, wie es eine Initiative in der Hauptstadt tut. Doch die Stadtoberen sind gut beraten, ihre Wohnungsbestände und Bauflächen zu behalten und möglichst viele Wohnungen von Immobilienkonzernen zurückzukaufen. Denn nur die Politik kann für bezahlbaren Wohnraum sorgen, Investoren interessieren sich nicht für Sozialwohnungen."/al/DP/he

