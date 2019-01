'Mannheimer Morgen' zu Deutschen Bahn

In den vergangenen zehn Jahren hat die CSU im Verkehrsministerium regiert, also auch über die Bahn. Davor war es zehn Jahre lang die SPD. Beide sind mehr oder weniger Autoparteien. Und beide haben es zu verantworten, dass die Ziele der Bahnreform von 1994 drastisch verfehlt wurden: Es gibt heute nicht mehr Güterverkehr auf der Schiene als damals. Sondern weniger. Beide Parteien haben die Straße bevorzugt. Und die Schiene vernachlässigt. Was der Bundesrechnungshof zum Zustand der Bahn gesagt hat, ist eine Klatsche für die Politik.

