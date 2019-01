' Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Brexit

Und so warten alle gespannt darauf, was die Premierministerin nach überstandenem Misstrauensvotum - die Gegner in den eigenen Reihen wollten die unwägbaren Folgen einer Niederlage dann doch nicht riskieren - am kommenden Montag unter dem Namen "Plan B" aus dem Hut zaubern wird. Was könnte das sein? Ist ihr Vorschlag zu nah am ungeliebten Austrittsvertrag, wird er keinen Bestand haben. Man könnte sich konkretere Festlegungen vorstellen, wie das künftige Verhältnis des Königreichs zur EU der 27 gestaltet werden soll. Aber das verlangt mehr Zeit und womöglich ein Verschieben des Austrittstermins. Und es änderte nichts an der Ausgangsposition: Die einen, die Ultra-Brexiteers, vornehmlich unter den Konservativen, wollen einen kalten, scharfen Schnitt, die anderen eine möglichst enge Anbindung an die EU./al/DP/zb

