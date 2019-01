"Wiesbadener Kurier" zu Extremisten in der Polizei:

"Doch ist der Frust keinesfalls eine Entschuldigung für abscheuliche Droh-Faxe und NS-Fankultur. Oder für die extreme Abkehr vom Staat in Form der Reichsbürgerbewegung. Zu all dem gehört schon ein gerüttelt Maß an Dummheit. Ob gegen die ein Kraut gewachsen ist: Das lässt jetzt Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) prüfen. Er will ein Frühwarn- und Präventionssystem entwickeln, das extremistische Tendenzen in den Reihen der Polizei aufspüren soll. Das ist das eine, was ein Innenminister tun kann. Das andere ist, dass jedem, der Polizist werden will, von Anfang an klar gemacht werden muss, wie anstrengend es unter Umständen ist, den Rechtsstaat zu verteidigen. Natürlich hat der seine Schwächen. Aber weltweit ist kein besseres System in Sicht."/al/DP/he

AXC0027 2019-01-18/05:36