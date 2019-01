FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 18.01.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

S0Q XFRA MHY7542C1066 SCORPIO TANKERS DL -,01

NTP XFRA SE0002575340 NEUROVIVE PHARM. AK

XFRA CA9599071060 WESTERN TROY CAPITAL RES.

XFRA US16891K1034 CHINA COML.CR.INC.DL-,001

XFRA CA98421E1043 YDREAMS GL.INT.TECHS

XFRA CA39154B2066 GREATBANKS RES