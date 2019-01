Der Energiekonzern WEC Energy Group Inc. (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) schüttet eine Quartalsdividende von 59 US-Cents an die Aktionäre aus und steigert damit die Dividendenauszahlung um 6,8 Prozent. Das ist bereits die 306. Quartalsdividende in Folge. In den letzten 16 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Die Auszahlung erfolg am 1. März 2019 (Record date: 14. Februar 2019). Seit ...

