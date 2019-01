DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Gedenktages an Martin Luther King geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Finanzminister Steven Mnuchin soll in mehreren Strategiesitzungen vorgeschlagen haben, die Strafzölle auf chinesische Importe zu verringern oder ganz aufzuheben. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Allerdings habe der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer Bedenken geäußert, dass dies von der chinesischen Seite als Schwäche ausgelegt werden könnte. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte später allerdings, weder Mnuchin noch Lighthizer hätten "Empfehlungen" bezüglich der Zölle oder anderer Themen der Verhandlungen mit China gegeben.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,5% zuvor: 78,5% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 96,4 zuvor: 98,3

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.641,80 0,25 Nikkei-225 20.666,07 1,29 Schanghai-Composite 2.593,28 1,31 DAX 10.918,62 -0,12 DAX-Future 10.962,00 0,32 XDAX 10.967,76 0,32 MDAX 22.735,42 -0,20 TecDAX 2.517,03 -0,12 EuroStoxx50 3.069,35 -0,26 Stoxx50 2.832,45 -0,05 Dow-Jones 24.370,10 0,67 S&P-500-Index 2.635,96 0,76 Nasdaq-Comp. 7.084,46 0,71 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,34 -35

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleineren Aufschlägen in den Handel am Freitag starten und sich damit den positiven Vorgaben aus den USA und Asien anschließen. Rückenwind kommt von neuen Hoffnungen auf eine Lösung im US-chinesischen Handelsstreit. Laut einem Bericht im "Wall Street Journal" soll US-Finanzminister Mnuchin vorgeschlagen haben, im Gegenzug für Reformen in China die US-Zölle auf chinesische Importe ganz oder teilweise aufzuheben. Die Vorschläge sollen allerdings bei den Falken rund um den Handelsbeauftragten von US-Präsident Trump, Robert Lighthizer, auf kein positives Echo gestoßen sein. Der Artikel wurde zudem in der Zwischenzeit dementiert. Dennoch ist der angebliche Mnuchin-Vorschlag ein Hinweis darauf, dass sich beide Seiten zunehmend um eine Lösung oder zumindest Annäherung im Handelsstreit bemühen. Ende Januar reist zudem der chinesische Vize-Premier Liu He nach Washington, um an den Verhandlungen teilzunehmen.

Rückbick: Knapp behauptet - Sorgen vor einer Verschärfung des Handelsstreits USA-China dämpfte die Kauflaune, ausgelöst von Berichten, wonach in den USA eine Klage gegen Huawei wegen Industriespionage drohen könnte. Verkauft wurden Aktien aus dem Halbleitersektor, nachdem Taiwan Semiconductor für das ersten Quartal einen Umsatzrückgang in Aussicht gestellt und der japanische Komponentenhersteller Nidec seine Umsatz- und Ergebnisprognose deutlich eingedampft hatte. Daneben hatte Barclays in dem Sektor einige Kursziele gesenkt. Infineon und STMicroelectronics verloren 2,2 und 1,9 Prozent, ASML 1,2 Prozent. Schwächster Sektor waren die Banken nach einer Gewinnwarnung von Societe Generale mit einem Minus von 1,2 Prozent. Dazu gesellten sich am Nachmittag enttäuschende Zahlen von Morgan Stanley aus den USA. Bankenwerte hatten allerdings am Mittwoch die Liste der Gewinner angeführt. Societe Generale büßten 5,7 Prozent ein, Deutsche Bank 4,1 Prozent und Commerzbank 3,4 Prozent. Die beiden letzteren hatten am Vortag aber auch sehr stark von wieder hochgekochten Fusionsspekulationen profitiert. Enttäuschende Zahlen und eine Gewinnwarnung drückten den Kurs von Voestalpine um 4,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Wirecard (+2,8 Prozent auf 143 Euro) profitierten von einer positiven Analystenstudie. Hauck & Aufhäuser hatte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 220 Euro bekräftigt. Von guten Geschäftszahlen sprachen Marktteilnehmer bei Metro, die um 6,6 Prozent anzogen. Beiersdorf verloren dagegen nach Vorlage der 2018er Umsatzzahlen 0,3 Prozent. Das Unternehmen hat laut den Analysten von Bernstein ein relativ schwaches viertes Quartal hinter sich. Südzucker (+5,1 Prozent) profitierten von der Hochstufung auf "Halten" durch Berenberg. In der dritten Reihe überzeugte Delignit beim 2018er Umsatz, der Wert schloss 6,7 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die US-Regierung die Senkung oder Reduzierung der Strafzölle auf chinesische Importe erwägt, zog die Aktien der deutschen Autohersteller vorübergehend nach oben. Allerdings seien die Gewinne bis zum späten Abend wieder abgegeben worden, berichtete ein Händler. Morphosys zeigten sich 1,6 Prozent höher, nachdem das Unternehmen am Abend mitgeteilt hatte, Lizenzpartner Janssen habe die klinische Entwicklung von Guselkumab (Tremfya(R)) in der Indikation Colitis Ulcerosa gestartet. S&T gewannen 2,5 Prozent. Der Vorstand habe das auf der Hauptversammlung am Dienstag beschlossene Aktienrückkaufprogramm genehmigt, gab das Unternehmen bekannt.

USA / WALL STREET

Freundlich - Neue Hoffnungen auf ein Ende des Zollstreits gaben den Kursen im späten Handel Auftrieb. Das Wall Street Journal hatte berichtet, US-Finanzminister Mnuchin habe vorgeschlagen, die Strafzölle auf Importe aus China zu verringern oder aufzuheben. In Verbindung mit dem überraschend gut ausgefallenen Philly-Fed-Index linderte dies Befürchtungen, dass sich der Handelskonflikt durch die Ermittlungen der USA gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei wegen des Verdachts der Industriespionage verschärfen könnte. Gesucht waren Caterpillar (+2) und Boeing (+2,2), die stark vom Handel mit China abhängen. Daneben galt das Interesse der Bilanzsaison. Unter anderem gaben Morgan Stanley um 4,4 Prozent nach. Die Großbank steigerte den Gewinn zwar kräftig, verdiente aber weniger als erwartet. Fastenal verbesserten sich um 5,9 Prozent. Der Einzelhändler erhöhte nach einem guten Quartal die Dividende. Alcoa machten anfängliche Verluste wett und schlossen 2,1 Prozent höher. Der Aluminiumkonzern hatte sein viertes Quartal beim Gewinn besser als erwartet abgeschlossen. Blue Apron verloren 10,5 Prozent ein. Das Unternehmen tauchte auf einer Liste potenzieller Insolvenz-Kandidaten der Finanznachrichtenseite Investorplace auf.

Am Rentenmarkt drehten die Notierungen mit den guten US-Daten ins Minus. Händler sprachen von einem konjunkturellen Lebenszeichen, das die Festverzinslichen unattraktiver erscheinen lasse.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1393 +0,0% 1,1388 1,1381 EUR/JPY 124,59 +0,2% 124,38 124,17 EUR/CHF 1,1325 +0,0% 1,1321 1,1321 EUR/GBR 0,8776 +0,1% 0,8771 0,8813 USD/JPY 109,34 +0,1% 109,22 109,08 GBP/USD 1,2982 -0,0% 1,2985 1,2913 Bitcoin BTC/USD 3.620,00 -0,35 3.632,62 3.624,49

Nach den überraschend starken neuen US-Daten zog der Dollar zwischenzeitlich an. Am Ende des Tages zeigte sich der Euro mit rund 1,1390 Dollar aber kaum verändert. Zum Yen verteidigte der Dollar seine moderaten Gewinne dagegen. Das britische Pfund neigte nach dem überstandenen Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May zur Stärke und näherte sich zeitweise der Marke von 1,30 Dollar. Händler sprachen von Erleichterung darüber, dass zunächst keine neuen negativen Nachrichten zum Thema Brexit gekommen seien.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,80 52,07 +1,4% 0,73 +16,3% Brent/ICE 61,88 61,18 +1,1% 0,70 +14,3%

Die Ölpreise wurden von der Aussicht auf eine steigende US-Förderung ausgebremst. Die US-Energiebehörde rechnet mit einem Anstieg der nationalen Ölförderung 2019. Am Vortag hatten die Daten zu den Lagerbeständen bereits eine US-Förderung auf Rekordniveau offenbart. Das Fass US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 52,07 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 0,2 Prozent auf 61,18 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,53 1.291,90 -0,0% -0,38 +0,7% Silber (Spot) 15,56 15,53 +0,2% +0,02 +0,4% Platin (Spot) 814,00 811,00 +0,4% +3,00 +2,2% Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,7% +0,02 +2,6%

Der Goldpreis kam mit dem überzeugenden Philly-Fed-Index von seinem Zweiwochenhoch zurück. Die Brexit-Unsicherheit werde von den positiven US-Daten überlagert, womit das Edelmetall an Glanz verliere, hieß es. Die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.292 Dollar. Palladium stieg derweil um 2,3 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 1.348,20 Dollar. Beobachter erklärten den Preisanstieg mit Spekulationen auf ein knappes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage aus der Automobilindustrie, die das Metall in Katalysatoren einsetzt.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Forderung von Oppositionsführer Jeremy Corbyn zurückgewiesen, einen harten Brexit ohne eine Vereinbarung mit der EU auszuschließen. Es sei "unmöglich", ein solches Szenario auszuschließen, ohne den gesamten Austrittsprozess zu stoppen. Damit wies sie seine Vorbedingung für Gespräche über einen Brexit-Kompromiss zurück.

ITALIEN

Die Populisten-Regierung Italiens hat Dekrete zur Umsetzung der Mindestsicherung und der Rentenreform beschlossen. "Die Regierung hält ihre Versprechen", sagte Ministerpräsident Guiseppe Conte. Die milliardenschweren Pläne, denen das Parlament binnen 60 Tagen noch zustimmen muss, sind in dem von der EU wegen der hohen Neuverschuldung kritisierten Haushaltsplan für 2019 enthalten. Sie sollen ab April wirksam werden.

RUSSLAND

hat beschlossen, seinen Boykott des Europarats fortzusetzen. Außerdem soll der Beitrag zum Haushalt des Europarats weiter eingefroren bleiben. Damit rückt ein Ausstieg Russlands aus dem Europarat näher. Das wiederum hieße, dass Moskau den Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verlöre.

ARBEITSKAMPF FLUGHAFENSICHERHEIT

Nach den Warnstreiks des Sicherheitspersonals vom Dienstag an acht deutschen Flughäfen will die Gewerkschaft Verdi vorerst nicht zu weiteren Arbeitsniederlegungen aufrufen. "

DEUTSCHE BANK

wusste einem Zeitungsbericht zufolge frühzeitig über sogenannte "Cum-Ex"-Geschäfte anderer Institute und Finanzfirmen zu Lasten des Fiskus Bescheid. Das gehe aus internen Mails der Bank hervor, schreibt die "SZ". Laut Recherchen der Zeitung gemeinsam mit NDR und WDR habe die Bank aber nach derzeitigen Erkenntnissen davon abgesehen, die Bundesregierung zu warnen.

VW

In der Dieselaffäre sind in den USA vier Mitarbeiter von Audi angeklagt worden. Die vier Männer hätten mit einer eigens zum Schummeln bei Abgastests entwickelten Software Behörden und Kunden in den USA getäuscht, erklärte das US-Justizministerium.

EVONIK

übernimmt die Structured Polymers Inc, ein US-Startup für 3D-Druckmaterialien. Angaben zum Kaufpreis machte Evonik zwar nicht, erklärte aber, mit der Akquisition Zugang zu einer neuen Technologie zu erhalten.

MORPHOSYS

Der Lizenzpartner Janssen hat die klinische Entwicklung von Guselkumab (Tremfya(R)) in der Indikation Colitis Ulcerosa gestartet.

HELLOFRESCH

Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erzielte das Unternehmen 2018 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 41 Prozent und wird damit die bisherige Prognose von 32 bis 37 Prozent überschreiten. Der Konzernumsatz wird voraussichtlich zwischen 1,275 und 1,279 Milliarden Euro betragen. Das bereinigte EBITDA, das die Ergebnisse der erworbenen Gesellschaften Green Chef Corporation und Chef's Plate enthält, wird bei -58 bis -54 Millionen Euro gesehen.

CITIGROUP

ernennt kurz vor dem Brexit einen neuen Chef für das Europageschäft. David Livingstone, derzeit Chef der Citigroup-Aktivitäten in Australien und Neuseeland, soll künftig das Geschäft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika von London aus leiten.

NETFLIX

hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet und die Zahl seiner Neukunden überraschend stark gesteigert. Der Umsatz blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. Netflix verdiente netto 134 Millionen Dollar bzw 0,30 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 4,19 Milliarden Dollar. Analysten hatten das Ergebnis je Aktie auf 0,24 Dollar geschätzt und den Umsatz auf 4,21 Milliarden. Die zahln der Abonnenten kletterte um 8,8 Millionen, während Analysten nur mit 7,5 Millionen gerechnet hatten.

RENAULT

Bei Renault stehen nach den Ereignissen rund um die Verhaftung von Chairman Carlos Ghosn Veränderungen an. Das Unternehmen arbeite aktiv daran, die beste Lösung für die künftige Verwaltung zu finden, hieß es.

ROYAL BANK OF SCOTLAND

will der britischen Regierung Aktien abkaufen. Finanzieren will die Bank dies mit überschüssigem Kapital. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 befindet sich die britische Großbank mehrheitlich in staatlicher Hand.

