BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 18,50 (19) EUR - 'OVERWEIGHT' CITIGROUP SENKT SOCIETE GENERALE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 32 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 350 (400) PENCE - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4100 (4200) PENCE - 'NEUTRAL'HSBC SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 240 (270) PENCE - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR LLOYDS AUF 59 (66) PENCE - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 41 (50) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 52 (55) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 560 (575) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT EASYJET AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1450 (1800) PENCEJPMORGAN HEBT ENI AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 14 ...Den vollständigen Artikel lesen ...