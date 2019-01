In der Vergangenheit kam es häufig zu einem Fehlgebrauch des Begriffs "Instrumentenverstärker" (Instrumentation-Amplifier, INA). Dieser bezieht sich nämlich vielmehr auf die Anwendung als auf die Architektur des Bausteins. Mit dem Begriff INA sind also in erster Linie Operationsverstärker gemeint, da diese auf der gleichen Architektur beruhen - wobei INAs eine spezialisierte Version von Operationsverstärkern darstellen. Sie kommen zur Verstärkung von Sensorsignalen im µV-Bereich zum Einsatz, müssen aber zugleich in der Lage sein, hohe Gleichtaktsignale in der Größenordnung von einigen V blockieren zu können. Dies ist wichtig, weil manche Sensoren relativ kleine Spannungs- oder Stromänderungen erzeugen, die es genau zu erfassen gilt. INAs sind speziell für hohe differenzielle Verstärkung ausgelegt.

Anwendungsbeispiele für INAs

Beispielsweise nutzen Geräte in der Medizintechnik verschiedene Sensoren, um Laser-Schrittmotoren bei Sehkorrektur-Operationen in der Augenchirurgie auszurichten. Hierbei ist eine hohe Genauigkeit ist entscheidend, weswegen andere Geräte im Operationssaal die Sensorsignale nicht beeinträchtigen dürfen, da dies sonst zu unerwarteten Ergebnissen führen könnte. Aber auch bei Pressen in einem Karosseriewerk kommen INAs zum Einsatz. ...

