Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat gestern ausgehend vom angesagten Tagestief 10.865/10.840 das obere Ziel 10.950 erreicht, prima. Mehr noch: Neues DAX Future Jahreshoch in der Nacht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht. Da ein Zwischenanstieg keine neuen Hochs (>10.995) verursachen dürfe, könne in der bisherigen Weise nicht weiterargumentiert werden, es könne also nicht mehr aggressiv formuliert eine zweite Bewegung zu DAX 10.812 erwartet werden. ...

