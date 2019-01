Der Halbleiterkonzern Texas Instruments Inc. (ISIN: US8825081040, NASDAQ: TXN) wird eine Quartalsdividende von 77 US-Cents je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Somit zahlt das Unternehmen aus Dallas auf das Jahr gerechnet 3,08 US-Dollar Dividende. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 97,54 US-Dollar (Stand: 17. Januar 2019) bei 3,16 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 11. Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...