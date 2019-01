dem Journal der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) - veröffentlicht wurde. In dem Beitrag wird über die Entwicklung der EnanDIM(R)-Produktfamilie mit ihrem innovativen Design und der Identifizierung potenter Vertreter der Wirkstofffamilie für die Krebsimmuntherapie berichtet. EnanDIM(R) umfasst eine Reihe von TLR9-Agonisten, die eine wirksame Aktivierung sowohl der angeborenen als auch der adaptiven Immunität ermöglichen. Ihr nachgewiesenes Potential in der Immuno-Onkologie, das sich durch zytotoxische Aktivität, vorteilhafte Modulation des Tumor Microenvironments (TME), Hemmung des Tumorwachstums und Induktion eines lang anhaltenden, tumorspezifischen Gedächtnisses zeigt, unterstützt die weitere präklinische und klinische Entwicklung der EnanDIM(R)-Moleküle. "Diese Veröffentlichung im renommierten JITC-Journal unterstreicht eindrucksvoll das Interesse der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft an unserer neuartigen Wirkstofffamilie EnanDIM(R) mit ihrem breiten Potenzial", sagte Dr. Matthias Baumann, Chief Clinical Officer (CMO) der MOLOGEN AG. "Mit EnanDIM(R) verfügen wir neben unserem Lefitolimod - einem Produktkandidaten im weit fortgeschrittenen Entwicklungsstadium - über eine starke und vielseitige Pipeline von Nachfolgemolekülen mit vielfältigen Eigenschaften und möglichen Anwendungen auch über die Immuno-Onkologie hinaus. Daher streben wir an, den ersten Kandidaten so schnell wie möglich in die klinische Phase zu bringen." Der vollständige Artikel des Journal for ImmunoTherapy of Cancer ist hier verfügbar: https://jitc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40425-018-0470-3 EnanDIM(R) EnanDIM(R)-Moleküle (Enantiomeric, DNA-based, ImmunoModulator), eine neue Generation von Immunmodulatoren und so genannten Immune Surveillance Reactivators (ISR), gehören zu der Klasse der TLR9-Agonisten und repräsentieren Nachfolgewirkstoffe für Lefitolimod, die variable immunmodulatorische Eigenschaften in Abhängigkeit von dem jeweiligen EnanDIM(R)-Molekül, einen einstufigen Produktionsprozess bieten. EnanDIM(R)-Moleküle bestehen wie Lefitolimod ausschließlich aus natürlicher DNA. Der wesentliche Unterschied zwischen MOLOGENs beiden ISR-Familien liegt in ihrer jeweiligen Molekülstruktur. Während Lefitolimod hantelförmig und in sich geschlossen ist, weisen EnanDIM(R)-Moleküle eine lineare Struktur auf. Dennoch ist, wie bei Lefitolimod, aufgrund der spezifischen Struktur keine chemische Modifizierung erforderlich, um die Moleküle vor dem Abbau durch Enzyme zu schützen. Der Wirkmechanismus von EnanDIM(R) könnte daher die Anwendung in einer Reihe von Krebs-Indikationen, entweder als Monotherapie oder in Kombination mit zielgerichteten Therapien, Immunmodulatoren, so genannten Checkpoint Inhibitoren, und anderen immuntherapeutischen Ansätzen ermöglichen. EnanDIM(R) könnte außerdem auch im Bereich der Infektionskrankheiten angewendet werden. MOLOGEN AG MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R). Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt. 2017 wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht und die finale Auswertung im ersten Quartal 2018 bestätigte die Daten. Darüber hinaus wurden 2017 wesentliche Ergebnisse der TEACH-Studie in HIV bekannt gegeben. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie. Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. 