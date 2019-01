Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beim US-Government-Shutdown ist noch immer kein Ende in Sicht, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Sollte er bis März andauern, könnte er laut einer Prognose der Regierung das BIP in den USA 2019 mit 1,2 Prozentpunkten belasten. ...

