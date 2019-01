Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank ist nicht vom "government shutdown" betroffen und so steht heute die US-Industrieproduktion wie gewohnt zur Veröffentlichung an, während Außen- und Einzelhandelsdaten und andere wichtige Veröffentlichungen für den Dezember noch immer nicht vorliegen und auch die eigentlich bald anstehenden BIP-Zahlen zum vierten Quartal wohl nicht regulär veröffentlicht werden können, da es im Haushaltsstreit noch immer keine Bewegung gibt, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...