Hamburg (www.anleihencheck.de) - Still ruht der See. Die zehnjährigen Bund-Renditen haben seit Wochenbeginn nur um ein paar Basispunkte nachgegeben, so Dr. Cyrus de la Rubia von der HSH Nordbank AG.Die Pendants aus den USA hätten demgegenüber bei 2,70% stagniert. Es sei nicht ganz zufällig, dass auch an den Aktienmärkten keine großen Bewegungen stattgefunden hätten. Man könnte auch sagen: Der Pessimismus, der die Märkte im Dezember beherrscht habe, verfliege allmählich, aber der Optimismus verschaffe sich nur mühsam Platz. Am ehesten sei dieser an den Risikoprämien abzulesen, die etwa für die Anleihen Italiens in den letzten Tagen gesunken seien. Hier habe eine Emission fünfzehnjähriger Papiere über ein Syndikat für Aufmerksamkeit gesorgt: Das Orderbuch habe bei 35,5 Mrd. Euro gelegen, emittiert worden seien schließlich 10 Mrd. Euro. Viele Anleger hätten offensichtlich der Rendite von 3,41% nicht widerstehen können. Und das, obwohl immer mehr Banken aus Italien in Schwierigkeiten geraten und von der Regierung gestützt würden. ...

