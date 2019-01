Jahreseröffnungsfeier der Bayerischen Börse AG: Sustainable Finance ist mehr als grün DGAP-News: Bayerische Börse AG / Schlagwort(e): Sonstiges Jahreseröffnungsfeier der Bayerischen Börse AG: Sustainable Finance ist mehr als grün 18.01.2019 / 10:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung München, den 18. Januar 2019 Jahreseröffnungsfeier der Bayerischen Börse AG: Sustainable Finance ist mehr als grün Eine an den Nachhaltigkeitskriterien environmental, social und governance ausgerichtete Kapitalanlage nimmt an Bedeutung zu. Die EU-Kommission hat einen eigenen Aktionsplan "Finanzierung nachhaltigen Wachstums" entworfen. Er will privates Kapital in nachhaltigere Investitionen umlenken und dafür das Finanzsystem umfassend umgestalten. Für Andreas Schmidt, Vorstand der Bayerischen Börse AG, läuten die Alarmglocken: "Für mich sieht es sehr danach aus, dass unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit andere Ziele verfolgt werden." Schmidt warnte auf der diesjährigen Jahreseröffnungsbörse der Bayerischen Börse AG davor, dass die Mitarbeiter in den europäischen Aufsichtsbehörden immer mehr Einfluss auf die unternehmerische Freiheit und Verantwortung der einzelnen bekommen sollen. ESG - environmental, social und governance, sind Grundsätze, nach denen nachhaltig orientierte Unternehmen handeln sollen. Unter diesem Motto stand die Jahreseröffnungsbörse der Bayerischen Börse im Palais Lenbach. Andreas Schmidt betonte in seiner Rede vor rund 300 Gästen aus der Finanz-Community: "Die Finanzbranche soll weiter mit detaillierten Regelungen drangsaliert werden, neue aufsichtsrechtliche Befugnisse werden geschaffen und Mittel für zusätzliche Planstellen in den Behörden bereitgestellt." Wenn Anreize statt Verbote zum Einsatz kommen, werden sie oft falsch gesetzt. So darf es nicht sein, dass etwa bei der Kreditvergabe für "grüne Investitionen" Banken weniger Sicherheiten zurücklegen müssen. Einen solchen "Green supporting Faktor" hält Andreas Schmidt für Unsinn. "Zum Schutz der Finanzmarktstabilität kommt es allein auf das Ausfallrisiko an und nicht auf ein grünes Label", so Schmidt wörtlich. Ein Blick durch die grüne Brille darf die Finanzmarktstabilität - ein Wert für sich - nicht konterkarieren oder verwässern, so dass dadurch neue Risiken im Finanzsystem entstehen. Neben dem Generalthema ESG betonte Börsenvorstand Schmidt die Leistungen der Bayerischen Börse im Jahr 2018. Auf den zwei Börsenplätzen Börse München und gettex werden inzwischen über 240.000 Wertpapiere betreut. Auf gettex ist HSBC als neuer Market Maker für Anlage- und Hebelprodukt aktiv. Außerdem wurden die österreichische DADAT Bank, mwb fairtrade und Steubing an gettex angeschlossen. Die traditionsreiche Hafnerbank aus Augsburg sowie ICF wurden als Direktkunden bei Börse München (MAX-ONE) angedockt. Neun Neuzugänge - darunter eine Anleihe - auf m:access und inzwischen 61 gelistete Unternehmen in diesem Segment zeigen, dass m:access die deutsche Börse für den Mittelstand ist. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei insgesamt etwa 11 Mrd. Euro; mehr als 30.000 Beschäftigte sind in den m:access-Unternehmen tätig. Das vollständige Redemanuskript mit konkreten Beispielen zu evironmental, social und governance finden Sie im Pressebereich der Börse München unter www.boerse-muenchen.de/presse, gerne versorgen wir Sie auch mit Bildmaterial. Über die Bayerische Börse AG Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an - das Spezialisten-Modell "Börse München" und "gettex", den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind etwa 22.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex einschließlich der dort handelbaren Anlage- und Hebelprodukte mehr als 225.000. Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand mit über 60 gelisteten Emittenten. Pressekontakt Bayerische Börse: Ulrich Kirstein, Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München Tel.: +49 (0) 89 549045-25, Fax +49 (0) 89 549045-31, E-mail: kirstein@boerse-muenchen.de 18.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 767395 18.01.2019 AXC0105 2019-01-18/10:45