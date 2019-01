Viele Unternehmen veröffentlichen dieser Tage ihre Quartals- und Jahreszahlen. Der Überblick.

Netflix gewinnt im Weihnachtsquartal so viele Neu-Abonnenten wie nie zuvorDer Streaming-Pionier Netflix hat im Weihnachtsquartal mehr Neukunden als jemals zuvor angelockt. Insgesamt 8,8 Millionen zahlende Abonnenten meldeten sich erstmals an, wie der US-Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekanntgab. Damit kommt Netflix inzwischen auf 139 Millionen Mitglieder und stellt Konkurrenten wie Amazon oder das von Comcast kontrollierte Angebot Hulu in den Schatten.

Der Erfolg - auch von neuen Serienproduktionen wie "Dogs of Berlin" oder "Wanted" sowie dem Horrorthriller "Bird Box" mit Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock - sowie die jüngsten Preiserhöhungen schürten zuletzt auch die Erwartungen von Anlegern. Die Netflix-Aktie legte seit Ende Dezember mehr als 50 Prozent zu. Der nun vergleichsweise maue Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte jedoch am Markt: Die Aktie fiel nachbörslich vier Prozent. "Die meisten der guten Nachrichten wurden bereits nach der massiven Rallye Anfang des Monats eingepreist", sagte Branchenexperte Haris Anwar vom Analysehaus Investing.com.

Für den Zeitraum Januar bis März rechnet Netflix mit einem Umsatz von knapp 4,5 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 253 Millionen ...

