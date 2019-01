Neue Vorwürfe gegen Carlos Ghosn: Der einst in Japan gefeierte und jetzt in Untersuchungshaft sitzende "Kostenkiller" soll Millionen einer Tochterfirma von Nissan und Mitsubishi kassiert haben. Ghosn hatte dagegen erst kürzlich beteuert, nichts falsch gemacht zu haben.

Der in Untersuchungshaft sitzende Ex-Verwaltungsratchef von Nissan und Mitsubishi, Carlos Ghosn, soll unerlaubt Millionenbeträge von einer niederländischen Tochterfirma kassiert haben. Ghosn habe von dem niederländischen Gemeinschaftsunternehmen Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV) ohne vorgeschriebene Absprache mit den beiden anderen Vorstandsmitgliedern, Nissan-Chef Hiroto Saikawa und Mitsubishi Motors-Chef Osamu Masuko, rund 7,8 Millionen Euro Entschädigung erhalten. Das sei das Ergebnis einer gemeinsamen internen Prüfung, wie beide Renault-Partner am Freitag bekanntgaben. "Anderes verdächtiges, illegales Verhalten" habe man nicht feststellen können, erklärte Mitsubishi Motors in seiner Mitteilung.

Der 64-jährige Ghosn, der einst Nissan vor der nahen Pleite gerettet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...