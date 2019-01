Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Jahr 2019 war zunächst von sich ausweitenden Spreads geprägt und so erreichte der iTraxx Senior Financial ein neues zyklisches Hoch bei 118 Bp, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Die darauf folgende Erholung habe den Index auf ein aktuelles Niveau um 100 Bp korrigieren lassen. Die Analysten der Nord LB würden weiter mit volatilen Märkten und tendenziell moderat steigenden Spreadlevels rechnen. Nach der Verweigerung der Annahme des mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrages durch das britische Parlament bleibe das Thema Brexit für die Finanzmärkte brandaktuell. Die Unsicherheit werde perspektivisch hoch bleiben, da die Bedingungen des Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union völlig unklar seien. Der Jahresauftakt am Primärmarkt sei trotz politischer Unsicherheiten gut angelaufen. EUR 15,5 Mrd. seien ytd im Segment Senior Unsecured als Euro-Benchmark platziert worden. Es seien deutlich mehr Preferred Seniors als Non-preferred Seniors angeboten worden und von den 15 Issues sei rund die Hälfte Fix-Kupon Bonds gewesen. Französische Institute seien die mit Abstand aktivsten Emittenten gewesen (EUR 7,0 Mrd.). ...

