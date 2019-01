Der britische Einzelhandel hat im Dezember weniger Umsatz gemacht. Nach Angaben des Statistikamts ONS vom Freitag lagen die Erlöse 0,9 Prozent tiefer als im Vormonat. Analysten hatten ein Minus von 0,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich der Umsatz um 3,0 Prozent. Auch das lag unter den Markterwartungen.

Ein schwacher Umsatz im Weihnachtsmonat Dezember ist in Großbritannien keine Seltenheit. In den vergangenen Jahren haben die britischen Konsumenten ihre Weihnachtskäufe zunehmend in den November vorgezogen, weil am "Black Friday" hohe Rabatte locken. Nicht zuletzt im Internethandel wird an diesem Tag ein hoher Umsatz getätigt. Im Gegenzug fallen die Verkäufe im Dezember oft niedriger aus./bgf/elm/fba

AXC0122 2019-01-18/11:14