- BARCLAYS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 540 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES COATS GROUP WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 75 PENCE - BARCLAYS INITIATES RWS HOLDINGS PLC WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 560 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS B & M PRICE TARGET TO 380 (470) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 500 (454) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.31% TO 6866 (CLOSE: 6834.92) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 2200 (2250) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 700 (850) PENCE - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 550 (575) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4100 (4200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 240 (270) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 59 (66) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 830 (850) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RBS PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 220 (230) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 840 (820) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 560 (575) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3750 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2800) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1450 (1800) PENCE - SOCGEN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2332 (2378) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 2200 (2400) PENCE - 'BUY'



