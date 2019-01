Ist der Handelskrieg mit China schon vorbei? Angeblich wollen die USA Zölle auf chinesische Waren wieder senken um die Finanzmärkte zu beruhigen. Der Dax macht wieder einen Anlauf auf 11.000 Punkte. Das klingt ein wenig nach Zuckerbrot und Peitsche: Strafzölle rauf - Strafzölle wieder runter. Zwar hatte das US-Finanzministerium diese Aussage am Vortag zügig dementiert und die Wall Street daraufhin einen Teil ihrer Kursgewinne wieder abgegeben, sie schloss aber dennoch klar im Plus. Auch an den Börsen Asiens ging es zum Wochenausklang nach oben. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß