Erfurt (ots) - Das Grimme-Institut gab die Nominierungen für den 55. Grimme-Preis 2019 bekannt. Im Wettbewerb "Kinder & Jugend" wurde das KiKA-Format "Animanimals" (KiKA/SWR) für einen Preis vorgeschlagen.



Tiere, die unterschiedlicher nicht sein könnten, und ihre ziemlich irrwitzigen Abenteuer zeigt die Serie "Animanimals" (KiKA/SWR). In 26 Episoden werden typische Eigenschaften der Tiere benutzt und zum Ausgangspunkt komischer und verrückter Wendungen gemacht. So geraten dem Zebra die Streifen durcheinander, ein Feuersalamander hält sich für einen Leoparden und eine Fliege dirigiert drei Frösche in einem Orchester. Und das alles ohne Dialog. Die Serie ist eine Produktion von Studio FILM BILDER im Auftrag des SWR. Redaktion: Anne-Kathrin Becker, Stefan Pfäffle (beide KiKA) und Benjamin Manns (SWR).



Die Episoden der Serie haben im vergangenen Jahr bereits an 27 Festivals teilgenommen und wurden unter anderem mit folgenden Preisen ausgezeichnet:



- Youth Jury Prize for Best Film For Kids Under 5 bei Big Eyes, Big Minds - International Children's Film Festival 2018, St. Louis, USA - Audience Award Short Film for Children beim Anima Brussels International Film Festival 2018, Brüssel, Belgien - Kinderfilmpreis beim Kontrast Filmfest 2018, Bayreuth, Deutschland



Die in der Medienbranche viel beachtete Preisverleihung des Grimme-Institutes findet am 5. April im nordrhein-westfälischen Marl statt. Für die Auswahl der Formate sind vor allem Qualität und Anspruch von Bedeutung. Ab dem 26. Januar tagen die Jurys, die insgesamt bis zu 16 Grimme-Preise vergeben können.



Weitere Informationen und Fotos zu "Animanimals" finden Sie auf kika-presse.de. Darüber hinaus stehen die Folgen auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit.



