Nicht zum ersten Mal tobt in Deutschland eine Debatte darüber, ob Beamte in die Sozialkassen einzahlen sollten. Auch die Schweiz stellte sich die Frage nach dem Status der Beamten - und schaffte ihn für die meisten ab.

Es ist ein Gedanke, der für viele verlockend klingt: Wenn a) die Sozialsysteme kaum noch finanzierbar sind und es b) mit den Beamten eine große Gruppe gibt, die nicht in diese Kassen einzahlt, wieso lässt man daraus nicht c) folgen, nämlich, dass die Beamten die Sozialkassen sanieren? So oder so ähnlich wurde die Idee schon oft vorgebracht, zuletzt von SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Anlass war diesmal eine Bertelsmann-Studie, die vor einer massiven Steigerung des Pflegebeitrags warnt.

Wer radikal denkt, könnte aber noch einen Schritt weitergehen. Wieso die Beamten nur in die Sozialkassen einzahlen lassen? Man könnte sie auch ganz ihres Sonderstatus entheben - und dabei den Staat nebenbei eine ganze Menge Geld sparen lassen.

Wer sich an dieser radikalen Lösung versucht, richtet den Blick gerne gen Südwesten. Auf der anderen Seite des Bodensees hat die Schweiz den Schritt gewagt und im Jahr 2000 den Beamtenstatus weitgehend abgeschafft - getrieben vom Willen des Volkes, das die Änderung in einer Abstimmung absegnete. Das sogenannte Bundespersonalgesetz machte damals auf einen Schlag mehr als 100.000 Beamte zu normalen Angestellten.

Die Hoffnungen der Schweizer erinnern in vielem an die heutige Debatte. So sollten die Staatsbediensteten stärker an ihrer Leistung gemessen werden und ihre Anstellung flexibilisiert werden. Zudem sollte die Zweiteilung der Schweizer Gesellschaft beendet werden, die es durch den Sonderstatus gab.

Doch hier hören die Parallelen zu Deutschland auch schon auf, warnt Thomas Widmer, Politikprofessor an der Universität Zürich: "Die Systeme in Deutschland ...

