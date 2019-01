FRANKFURT (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi muss um die Zulassung seines Diabetesmittels Zynquista in den USA bangen. Ein Fachausschuss der US-Gesundheitsbehörde FDA war unentschieden hinsichtlich der Vor- und Nachteile des in Kombination mit Insulin ersten oralen Medikaments zur besseren Kontrolle von Typ-1-Diabetes. Die Abstimmung in dem Expertengremium fiel acht zu acht aus.

Die Entscheidung der FDA werde bis zum 22. März erwartet, schrieb der Konzern.

Nach Angaben der American Diabetes Association sind rund 1,3 Millionen Amerikaner an dem Diabetes-Typ erkrankt, jährlich bekämen weitere 40.000 diese Diagnose gestellt.

Auch in Europa steht die Genehmigung der Zulassung noch aus. Sie wird im ersten Halbjahr 2019 erwartet.

January 18, 2019 05:57 ET (10:57 GMT)

