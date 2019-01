Berlin/Bad Homburg (ots) - Bridgestone Europe, eine Tochtergesellschaft des Bridgestone Konzerns, dem Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche (1), und Iris Capital, eine der führenden europäischen Venture-Capital-Gesellschaften, schließen eine Corporate-Venture-Partnerschaft. Ziel der Zusammenarbeit ist es, in innovative Mobilitätsdienste, Industrie-4.0-Lösungen und digitale Transformationstechnologien in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu investieren.



Angesichts des gesellschaftlichen und technologischen Wandels, insbesondere im Bereich Mobilität, wandelt sich Bridgestone von einem Reifenhersteller zu einem führenden Anbieter von Mobilitätslösungen. Auf diesem Weg stellt die Digitalisierung einen wesentlichen Teil der Unternehmensstrategie dar. Ziel ist es, Bridgestone-Kunden und -Partner auf ihrem Weg in eine datengetriebene und effizientere Zukunft zu begleiten.



Iris Capital investiert seit 1986 in Unternehmen, die digitale Technologien nutzen, um Geschäftsmodelle ganzer Branchen zu verändern. Von SaaS- über Industrie-4.0-Lösungen bis hin zu Cyber Security und Robotik - die Startups, in die Iris Capital von der Früh- bis zur Wachstumsphase investiert, treiben die digitale Transformation in ihren jeweiligen Branchen voran.



Neue Mobilitätskonzepte und die digitale Transformation sind Schlüsselthemen für die gesamte Automobilindustrie. Bridgestone und Iris Capital bündeln ihre Erfahrungen aus der Industrie und der Zusammenarbeit mit Startups wie Careem, Mojio, Mister-Auto, Unu Motors und Cobi, um die besten Unternehmer und Gründer bei der Entwicklung neuer Konzepte und Technologien zu unterstützen.



Bridgestone kooperiert mit Iris Capital als Corporate VC und Mobilitätsexperte



Bridgestone arbeitet mit Iris Capital und den anderen Corporate-Investoren eng zusammen, um seine Innovationsstrategie zu erweitern und den Transformationsprozess der Gruppe hin zum Anbieter neuer Mobilitätsdienstleistungen zu unterstützen. Als Partner von Iris Capital schließt sich Bridgestone Branchenführern wie Orange, Publicis und Valeo an, die in die zweite Generation des von Iris Capital verwalteten Multi-Corporate-Fund IrisNext unter unabhängigem Management investiert haben.



"In den letzten Jahren hat Bridgestone stark in die eigene digitale Transformation investiert, insbesondere in die 'Digital Garage', einer offenen Innovationsplattform, mit der sich Bridgestone neue Kompetenzen im Bereich der Datenerfassung, Sensorik, Plattform-Ökonomie und Analyse erworben hat und eine Reihe von digitalen Lösungen und Anwendungen wie Mobox, FleetPulse und Bridgestone Connect entwickeln konnte", sagt Paolo Ferrari, Präsident und CEO von Bridgestone EMEA und Executive Vice President bei Bridgestone. "Mit der Corporate-Venture-Partnerschaft mit Iris Capital werden wir unsere Strategie vorantreiben, Startups zu unterstützen, um neue, disruptive Modelle im Mobilitäts-Ökosystem zu erproben."



"Im Jahr 2012 haben wir gemeinsam mit führenden Unternehmen unterschiedlicher Branchen ein europäisches Multi-Corporate-VC-Modell erfolgreich aufgesetzt und über die letzten Jahre mit weiteren Corporate-Partnern ergänzt. Wir freuen uns, mit Bridgestone einen neuen, starken Industriepartner für unser Modell zu gewinnen", sagt Antoine Garrigues, Managing Partner von Iris Capital. "Unsere Mission ist es, vielversprechende Gründer und Unternehmer zu identifizieren und ihnen zu helfen, ihr Geschäft in ganz Europa und darüber hinaus auszubauen. Mit Bridgestone verstärken wir nun insbesondere unseren Fokus auf neue Mobilitätsdienste und -technologien."



(1) Basierend auf dem Reifenabsatz 2017. Quelle: Tire Business 2018 - Global Tire Company Rankings.



Über Bridgestone Europe



Wir, Bridgestone Europe NV/SA, sind eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche mit Sitz in Tokio, Japan. Seit knapp 90 Jahren liefern wir kontinuierlich Premium-Produkte, auf die sich die Menschen verlassen können, um sicherer und komfortabel an ihr Ziel zu gelangen. Hierfür wird uns eine Menge Vertrauen entgegengebracht: Wir verfügen über brillante Chemiker, Ingenieure und Wissenschaftler sowie über die modernsten Fabriken Europas, die weltbesten Technologien und ein führendes F&E-Zentrum. Für uns stehen optimale Lösungsansätze zu alltäglichen Anforderungen im Straßenverkehr im Fokus - egal was kommt. Unsere Vertriebsgesellschaft mit Niederlassungen in Deutschland (Bad Homburg vor der Höhe), der Schweiz (Spreitenbach) und Österreich (Wien) sind als DACH-Region zusammengefasst. Als Central Region (BSCER) decken wir den wichtigsten europäischen Markt ab.



Besuchen Sie das Mediencenter auf www.bridgestonenewsroom.eu.



Weitere Informationen finden Sie auf bridgestone.de sowie auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und LinkedIn.



Über Iris Capital



Iris Capital ist eine auf die digitale Wirtschaft spezialisierte, europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Iris Capital investiert in Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen, vom Startup bis zu Late-Stage- und Growth-Playern. Aufgrund der besonderen Spezialisierung auf einzelne Branchen und der über 30-jährigen Erfahrung sowie der Unterstützung seiner Unternehmenssponsoren, begleitet Iris Capital aktiv die Unternehmen des eigenen Portfolios. Iris Capital besitzt Niederlassungen in Paris, Berlin, San Francisco, Tel Aviv, Tokio und Dubai.



IrisNext ist ein Fonds von Iris Capital, hinter dem als Investoren führende Unternehmen wie Orange, Publicis und Valeo sowie Finanzinvestoren und Institutionen wie Bpifrance und BRED Banque Populaire stehen. Zu den Beteiligungen gehören unter anderem Adjust, Careem, HappyCar, Kyriba, Open-Xchange, Mojio, Mopub, Netatmo, ReBuy, Scality, Searchmetrics, Shift Technology, Studitemps, Talend und Unu Motors.



Weitere Informationen unter: www.iriscapital.com



OTS: Iris Capital Management newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127098 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127098.rss2



Pressekontakt: ELEMENT C Tatjana Ramerth 089 - 720 137 15 t.ramerth@elementc.de www.elementc.de