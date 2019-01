Düsseldorf (ots) -



A.T. Kearney hat Cervello mit Hauptsitz in Boston gekauft. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und zählt zu den führenden Datenanalyse- und Datenmanagement-Beratungen und hat Firmensitze in Boston, New York, Dallas, London und Bangalore. Cervello bringt über 120 zusätzliche Data Engineers, Data Scientists und Entwickler in das A.T. Kearney Netzwerk ein und erweitert die digitale Angebotspalette für die Klienten nochmals deutlich.



"Mit Cervello verschaffen wir unseren Klienten global zukünftig den entscheidenden Datenvorteil. Die neuen Kollegen haben in der Vergangenheit in einer Vielzahl von Projekten unter Beweis gestellt, dass sie aus riesigen Datenmengen die entscheidenden Schlüsse ziehen," so Zentraleuropachef und Partner Dr. Martin Eisenhut. "Das Unternehmen ist eine perfekte Ergänzung zu unserer Inhouseexpertise und unserem starken digitalen Ökosystem. Mitentscheidend für den Kauf war dabei, dass Cervello unsere Philosophie teilt, individuelle Lösung für unsere Klienten zu erarbeiten, die Mehrwert weit über die eigentliche Projektphase hinaus schaffen.



Cervello wird zukünftig als "Cervello, an A.T. Kearney Company" agieren. Zu seinen langjährigen Klienten zählt das Unternehmen eine Reihe von globalen Firmen. Der Fokus liegt auf dem Management von Unternehmensperformancen, Datenmanagement, Business Intelligence und CRM-Lösungen. Beide Seiten sehen in der neuen Konstellation die perfekte Synergie, um die Industrie- und Servicekompetenz von A.T. Kearney und die Technologielösungen von Cervello auf eine neue Ebene zu bringen.



