Der Berliner Unternehmer und Investor Lukasz Gadowski steigt mit dem Start-up Flash in das Verleihgeschäft mit Elektro-Tretrollern ein. "Wir wollen dieses Feld nicht einfach den Amerikanern überlassen", sagt er.

Sein Start-up Flash, das er vor sechs Monaten gegründet hat, will im Frühjahr mit dem Verleih der Roller in Frankreich, Italien und Spanien beginnen und im Sommer auch im restlichen Europa präsent sein.

"Wir wollen dieses Feld nicht einfach den Amerikanern überlassen", sagte Gadowski im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. In einer ersten Finanzierungsrunde, an dem die Investoren Target Global, ID Invest und Signals Ventures beteiligt waren, konnte Flash 55 Millionen Euro einsammeln. Das Start-up beschäftigt derzeit etwa 60 Leute und will bis zum Sommer ein Team von mehreren hundert Mitarbeitern aufbauen.

Gadowski, 41 Jahre alt, gilt als eine der wichtigsten Figuren der deutschen Gründerszene: Er hat das soziale Netzwerk StudiVZ aufgebaut und an den Holtzbrinck-Verlag verkauft. Mit dem Geld baute ...

