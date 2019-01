Das Geschäft mit E-Tretrollern boomt. Auch Deutschland will sie in diesem Frühjahr endlich zulassen - und weckt große Hoffnungen bei hiesigen Unternehmern. Ein bekannter Berliner Gründer tritt gegen Uber und Co. an.

Wenn sie im Internet unterwegs sind, setzen Europäer meist auf Dienste von US-Unternehmen: Sie googeln, posten bei Facebook, shoppen bei Amazon. Auf der Straße soll das anders werden. Lukasz Gadowski will einen europäischen Anbieter aufbauen, der die US-Konkurrenz auf Distanz hält. Sein vor sechs Monaten gegründetes Start-up Flash verleiht Tretroller mit Elektroantrieb. Im Frühjahr will er in Frankreich, Italien und Spanien starten, im Sommer seine Dienste europaweit anbieten - also auch in Deutschland.

"Die Erfolgsgeschichte des Autos hat lange genug gedauert", sagt Gadowski. "Es ist absurd, dass wir uns daran gewöhnt haben, die Städte vollzuparken. Oder daran, alle paar Jahre ein neues Auto zu kaufen." In Ballungsräumen, wie Gadowski sie sich wünscht, buchen sich die Leute zu jeder Gelegenheit das passende Gefährt per App. Die Innovation der Roller liegt weniger in der Technologie als in den Möglichkeiten, die sie bieten: Sie benötigen wenig Platz, sind einfach zu handhaben - und so cool, dass Pendler dafür auch mal ihr Auto stehen lassen.

Später will Gadowski in seine App auch andere Dienste einbinden oder selbst zur Verfügung stellen: Leihautos, Busse, Bahnen oder gar einen Volocopter, ...

