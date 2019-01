Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen deutschen Staatsanleihen sind über das Wochenende von 0,179 Prozent auf 0,235 Prozent gestiegen und haben sich im Verlauf der Woche bei 0,220% eingependelt, so die Börse Stuttgart.Die Renditen der britischen Staatsanleihen seien - mit Ausnahme der einjährigen Staatsanleihen - gefallen, ebenso die Renditen der schweizer, der italienischen und der französischen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei vor der Brexit-Abstimmung zunächst von 164,41 Prozent auf 164,88 Prozent gestiegen. Ein Durchbruch über 165 Zähler habe es jedoch nicht gegeben. Am Mittwochmittag habe der Bund-Future die Gewinne allerdings wieder nahezu vollständig abgegeben, um dann einen weiteren Anlauf auf 164,80 Zähler zu nehmen. Am Donnerstag dann habe sich der Bund-Future unentschlossen gezeigt. (18.01.2019/alc/a/a) ...

