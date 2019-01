Köln (ots) - Rundreise-Veranstalter TOUR VITAL bringt erstmals den Katalog "Mittel- und Südamerika Spezial" auf den Markt. Neun Rund-reisen, die zum Teil durch mehrere Länder führen, und eine Kreuzfahrt gehören zum Programm des Kölner Reiseanbieters. Der neue 36-Seiter steht - wie auch die Hauptkataloge 2019 - unter dem Motto 'Und Sie glauben, Sie haben in Ihrem Leben schon alles gesehen?'



TOUR VITAL hat die Reiseauswahl und die einzelnen Touren für Mittel- und Südamerika in den letzten Jahren stetig ausgebaut und optimiert. Der druckfrische Katalog umfasst eine bunte Mischung aus den Traumzielen der Region: von Kuba und Costa Rica über Peru und Bolivien bis hin zu einer 20-tägigen Kreuzfahrt von Brasilien bis Italien und der 18-tägigen Vier-Länderreise "Südamerika total", die Peru, Bolivien, Argentinien und Brasilien abdeckt. Die Programme entsprechen dem TOUR VITAL-Komfort- Versprechen: besonderer Service von Anfang an, persönliche Betreuung, sorgfältige Auswahl der Flug-, Hotel- und Agentur-Partner, wenn gewünscht bis hin zu besonders kleinen Reisegruppen und ärztlicher Begleitung während der gesamten Reise.



TOUR VITAL leistet mit dem "Kohlenstoff-Kredit" einen Beitrag zum Klimaschutz: Bei jeder Südamerika-Buchung gehen 10 Euro an dieses Projekt, um die Aufforstung des Amazonas Regenwaldes zu unterstützen. Zudem steht die 15-tägige Costa-Rica-Rundreise im Zeichen der Natur und Nachhaltigkeit: Der Besuch von drei Nationalparks, einer ökologischen Farm und einer Grundschule stehen ebenso auf dem Programm wie ein Projekt für nachhaltigen Kaffeeanbau, die costarikanische Küche und das Pflanzen eines eigenen Baumes im Nebelwald von Monteverde.



Die Touren des Rundreisespezialisten sind so bunt und vielfältig, wie der Kontinent mit seinen unzähligen Kultur- und Naturwundern, den traumhaften Landschaften und der unbändigen Lebensfreude der einheimischen Völker. Neben den klassischen Zielen Mittel- und Südamerikas, wie zum Beispiel das Tal Vinales, die Ruinen von Machu Picchu, die Wasserfälle Iguazú, der Titicacasee oder die Christus-Statue in Rio, bindet TOUR VITAL darüber hinaus landestypische Begegnungen mit Einheimischen, authentische Einblicke in Projekte oder Einrichtungen der Regionen sowie das Kennenlernen der lokalen Küche in die Programme vieler Rundreisen ein.



Zu den Klassikern im Mittelamerika-Programm des Reiseveranstalters gehört die 14-tägige Kuba-Rundreise. Sie verbindet kubanische Lebensfreude mit karibischem Flair. Neben wunderschönen Gebäuden aus der Kolonialzeit und farbenfrohen Oldtimern stehen das Vinales-Tal und traumhafte Sandstrände auf dem Reiseplan. Der Hinflug geht nach Holguin, der Rückflug startet von Havanna. So beginnt die umfassende Rundreise im noch ursprünglichen Osten und geht in angenehmen Tagesetappen über die ganze Insel bis in den Nordwesten. Buchbar ist diese Reise inklusive Flügen, vorrangig 4-Sterne-Hotels, zahlreichen Mahlzeiten, Besichtigungen und Eintritten laut Programm, ärztlicher Begleitung sowie vielen weiteren Leistungen ab/bis Deutschland ab 2.299 Euro p. P./DZ.



Ein TOUR VITAL Reisetipp ist die 18-tägige Rundreise Peru und Bolivien. Von Lima bis Santa Cruz sind zum Beispiel mit Paracas, Machu Picchu, Titicacasee, Tiwanaku und Salar de Uyuni alle Highlights beider Länder enthalten. Die faszinierende Welt der Inka, gewaltige Naturwunder, die mächtigen Anden sowie lebendige Städte und Märkte sorgen für ein beeindruckendes Wechselspiel während dieser ärztlich begleiteten Reise. Der Reiseverlauf ist unter anderem durch drei Inlandsflüge angenehm entschleunigt. Inklusive Flügen, vorrangig 4-Sterne-Hotels, Besichtigungen und Eintritten laut Programm sowie vielen weiteren Leistungen ist diese Rundreise in Kleingruppen ab/bis Deutschland ab 3.899 Euro p. P./DZ buchbar.



Erhältlich ist der neue TOUR VITAL Katalog Mittel- und Südamerika im Internet unter www.tourvital.de, telefonisch unter der Hotline 0221 222 89 500 sowie im Reisebüro.



