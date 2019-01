Wirecard - Technologietitel ziehen wieder an

Ingmar Königshofen,

Im Wertpapier von Wirecard zeichnet sich nach einer zweimonatigen Stabilisierungsphase eine Trendwende ab, doch für einen erfolgreichen Abschluss muss noch eine letzte große Hürde gemeistert werden, die heute seitens der Bullen in Angriff genommen wird.

Der DAX-Neuzugang Wirecard zeigte in 2018 gegenüber anderen Titeln aus dem Prime-Standard relative Stärke und tastete sich bis Anfang September an ein Jahreshoch von 199,00 Euro heran. Als aber die Euphorie an den Märkten spürbar zurückging, konnten sich die vergleichsweise starken Technologietitel dem Abgabedruck auch nicht mehr entziehen, Wirecard schlug in einen Abwärtstrend um und gab bis Mitte November auf ein Verlaufstief von 124,40 Euro nach.

Nur wenig später startete eine mehrwöchige Stabilisierungsphase, die zu Beginn dieses Jahres wieder eine erste markante Aufwärtsbewegung an die zuvor gebrochenen Durchschnitte EMA 50/200 im Bereich von 142,00 Euro erlaubte zu vollziehen. Zwar scheiterte Wirecard im ersten Anlauf mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber. Am letzten Handelstag dieser Woche konnte sich die Aktie aber darüber hinwegsetzen und an den nächstgrößeren Widerstand von rund 150,00 Euro zulegen. Damit könnte der Bodenbildungsprozess der letzten Wochen abgeschlossen werden, wenn das Papier des Zahlungsdienstleister oberhalb der Marke von 142,30 Euro aus dem Handel geht. Damit einhergehend könnten anschließend weitere Gewinne folgen und zu einem wegweisenden Trendwechsel führen.

Boden fast abgeschlossen

Der merkliche Kapitalzufluss ins Wertpapier von Wirecard verhalf zu einem Anstieg an den Widerstand von rund 150,00 Euro. Doch erst darüber dürfte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 160,00 und 167,10 Euro frei werden und sich für ein erweitertes Long-Investment entsprechend anbieten. Denn noch könnte ein nachhaltiges Kaufsignal an 150,00 Euro scheitern!

Sollte Wirecard am Ende der Woche hingegen wieder unter dem Niveau von rund 140,00 Euro notieren, dürften sich vorläufige Abgaben an die Januarzwischentiefs von 135,15 Euro anschließen. Jeder weitere Kursabschlag birgt das Risiko eines direkten Kursrutsches zurück auf die Jahrestiefs aus 2018 bei 124,40 Euro. Bei anhaltender Kursschwäche könnte es darunter sogar bis auf die breite Unterstützung von glatt 100,00 Euro weiter abwärts gehen.

Widerstände: 150,00; 151,00; 153,80; 155,00; 157,50; 160,00 Euro

Unterstützungen: 145,25; 142,30; 137,70; 135,15; 133,40; 129,00 Euro

Wirecard in Euro im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2018 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007472060

Wirecard in Euro im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.12.2013 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0007472060

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Wirecard für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Abstand zum Knock-Out in Prozent Wirecard HX6JMH 2,49 126,188278 6,11 15,34 Wirecard HX6U4W 1,65 135,053792 9,34 9,66

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.01.2019; 13:34 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Wirecard für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Abstand zum Knock-Out in Prozent Wirecard HX5567 2,74 176,475393 5,31 18,32 Wirecard HX5G5F 1,27 161,270277 11,24 7,87

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.01.2019; 13:36 Uhr

